Neue Unterkunft in Wermelskirchen : In den Freibadpark Eifgen kommen jetzt Flüchtlinge

Wermelskirchen Die Wohnung und das Dachgeschoss sollen dauerhaft für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Der Erste Beigeordnete Stefan Görnert kündigt an, dort in Kürze bis zu acht Einzelpersonen unterzubringen.

Dabei handelt es sich nur um eine Wohnung und das Dachgeschoss. Dieser Gebäudeteil soll nach Auskunft Schüngels jetzt dauerhaft für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Der Erste Beigeordnete Stefan Görnert kündigt an, dort in Kürze bis zu acht Einzelpersonen unterzubringen. „Wir erwarten keine neue Flüchtlingswelle, aber Wohnungen sind knapp.“ Jedenfalls sei der Stadtverwaltung nicht bekannt, dass noch mehr Flüchtlinge kommen. Die Raumnot ist „hausgemacht“: Der Abriss des Ärztehauses am Loches-Platz steht bald an, wenn der Startschuss für die Loches-Platz-Bebauung gegeben wird. Dort sind ebenso Flüchtlinge untergebracht wie in der ehemaligen Polizeiwache. „Das Polizeigebäude fällt in absehbarer Zeit auch aus. Und all diese Personen müssen wir unterbringen“, sagt Görnert.