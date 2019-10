Haus Eifgen in Wermelskirchen : Gelungenes Heimspiel von „Paem“ mit Cover-Rock

Foto: RP/privat/Paem Der Bandname „Paem“ setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Musikervornamen zusammen (v.l.): Gitarrist Pieter Metselaar, die Wermelskirchenerin und Sängerin Anne Schulte (Spitzname: „Aenne“) und Bassist Michiel Stander.

Wermelskirchen Gitarrist Pieter Metselaar, die Wermelskirchener Sängerin Anne „Aenne“ Schulte und Bassist Michiel Stander sorgten für eine wohlige Atmosphäre.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

So muss ein echtes Heimspiel aussehen: Kaum ein Durchkommen mehr war am Freitagabend im Haus Eifgen, als das Trio Paem, bestehend aus dem Gitarristen Pieter Metselaar, der Wermelskirchener Sängerin Anne „Aenne“ Schulte und dem Bassisten Michiel Stander die Bühne betrat, um einen Abend voller gutgelaunter Coversongs zu präsentieren.

Die drei Musiker hatten dabei sichtlich und hörbar ihren Spaß, was bei der clever gewählten Liste der Songs auch kein Wunder war. Da wechselten sich nämlich die Uralt-Klassiker im Stile eines „Lola“ von The Kinks oder „Jolene“ von Dolly Parton mit modernen Pop-Perlen wie „Je veux“ der französischen Chanson-Chanteuse Zaz oder „That Man“ von der wunderbaren Caro Emerald ab – und alles funktionierte auf die gleiche, hervorragende Weise.

So heterogen die Songs waren, so bunt gemischt war indes auch das Publikum. Während an den Tischen ältere Pärchen mit einem Glas Rot- oder Weißwein saßen, tanzten vor der Bühne die Besucher im mittleren Alter, und im Thekenbereich oder im Freien tummelten sich einige Kinder und hatten auf ihre Weise Spaß an diesem launigen Musikabend.

Zu dieser insgesamt absolut gelösten Atmosphäre passte auch die Bühnendeko – ein weißer Vorhang war da aufgestellt worden, an dem eine große Lichterkette und die vier Buchstaben des Bandnamens hingen. Das hatte etwas von Wohnzimmer, was auch noch durch die ohnehin schon heimelige Haus-Eifgen-Atmosphäre verstärkt wurde. Dazu passte natürlich auch das fehlende Schlagzeug. Denn waren Songs wie „Walk On The Wild Side“ von Lou Reed oder „Purple Rain“, der Überhit des viel zu früh verstorbenen Musik-Genies Prince, auch schon für sich betrachtet eher gemütliche Songs, bei denen das Wilde nicht so direkt im Musikalischen durchschimmerte, war die Kombination aus satt wummerndem Bass, nahezu akustisch gehaltener Gitarre und dem einschmeichelnden Gesang der Wermelskirchenerin eine, die mehr das Flair einer Erste-Klasse-Lounge verströmte als jenes eines verschwitzten Rockkonzerts. Wobei das Trio durchaus auch in der Lage war, Futter für die Tanzbeine zu liefern: „Crazy Little Thing Called Love“ von Queen war etwa so ein Song, der auch ohne Schlagzeug dem Motto des Abends -„Dance & Sing Together“ - problemlos gerecht wurde.