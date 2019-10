Neues Angebot in Wermelskirchen : Offener Bücherschrank in Pohlhausen

Pohlhausen Im August 2017 war ein offener Bücherschrank auf dem Markt an der Stadtkirche während der Mobilen Redaktion der BM angeregt worden – bisher ohne Resonanz.

Was in der Innenstadt von Wermelskirchen bisher nicht funktionierte, hat in Pohlhausen geklappt: Es gibt einen Büchertauschschrank. Die Idee dazu hatte Uli Mahlkow. Den Standort bewirkte Dirk Hohlmann, und gemeinsam holten sie einen nicht mehr benötigten Getränkeschrank im Rewe-Markt ab, um ihn bei Lebensmittel/Post vom Stein in Oberpohlhausen aufzustellen. Als Bücheraustauschschrank kenntlich gemacht und unterteilt in „Krimis“, „Belletristik“, „Sachbücher“ und „Kinderbücher“ steht er nun – schon gut gefüllt – in der von Karla vom Stein „dankenswerterweise“ (Hohlmann) zur Verfügung gestellten Ecke vor ihrem Geschäft. Dirk Hohlmann: „Für Bücherfreunde dürfte dies eine begrüßenswerte Einrichtung sein, und die Initiatoren regen zum Gebrauch an.“