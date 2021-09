„Kirche für Klima – Schöpfung bewahren“ : Kirchenkreis Lennep eröffnet Themenjahr zur Schöpfung

In Eipringhausen eröffneten Kirchenkreis und Gemeinde unter freiem Himmel das Themenjahr „Kirche für Klima – Schöpfung bewahren“. Foto: Kirchenkreis Lennep

Wermelskirchen Mit Gottesdienst und Aktionen unter freiem Himmel feierten etwa 130 Besucher am Sonntag den Beginn des Schöpfungsjahres – und erlebten die vier Elemente zum Anfassen.

Während sich vier Handpuppen darum streiten, welches der vier Elemente denn nun das wichtigste ist, entsteht auf der Wiese am Gemeindehaus in Eipringhausen plötzlich eine Wasserwand. Die Ehrenamtlichen der Feuerwehr sorgen für ein lautes Raunen unter den Besuchern. In sicherem Abstand haben sie bereits ein kleines Lagerfeuer entzündet, mit einem Entlüfter sorgen sie für reichlich Wind. Die Elemente zum Anfassen.