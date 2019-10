Ein Jahr Schlaganfallbüro in Wermelskirchen : Schlaganfallbüro hat sich nach einem Jahr bewährt

Wermelskirchen Selbsthilfegruppe feiert einjähriges Bestehen des neuen Treffpunkts und zieht ein positives Zwischenfazit.

Eine erste Bilanz zeigt: In den meisten Fällen konnten die Mitarbeiter im Büro weiterhelfen. Durch ein inzwischen großes Netzwerk seien sie meistens in der Lage, die richtigen Ansprechpartner zu vermitteln, die Antworten selber zu liefern oder beim Entwirren zu helfen. „Zu uns kann jeder kommen, der Hilfe benötigt oder reden möchte“, sagt die Vorsitzende, „ob Mitglieder oder nicht.“ Im Büro kann die Hirnleistung mittels speziellen Hirnleistungstrainingsprogrammen am Computer trainiert werden. Für einen Ausflug in die Innenstadt, können sich Interessierte während der Öffnungszeiten im Schlaganfallbüro den Transfairstuhl Sam ausleihen – und die kleine Fachbücherei stellt Literatur zum Ausleihen und Informieren zur Verfügung. Vielfältige Informationen rund um den Schlaganfall, um Pflegedienste und Senioren- und Pflegebüro sind kostenlos erhältlich. Zum Büroteam gehören fünf Mitarbeiter, die sich an der Remscheider Straße abwechseln. Der Verein bekommt für den Büro-Betrieb Fördergeld, ist aber auch auf Spenden angewiesen.