Wermelskirchener Musik-Tour : 20 Locations, 20 Live-Konzerte

In der kleinen privaten Kaffeerösterei „Kaffee-Teufel“ auf der Eich tritt Sängerin „Teneja“ auf. „Voice meets Guitar“ lautet das Motto, wenn die Künstlerin Blues, Soul und Rock präsentiert. Foto: Teneja Skrget

Wermelskirchen Die zwölfte Wermelskirchener Musik-Tour startet am Samstag, 2. November. Der Eintritt ist frei – und es gibt einen kostenfreien Shuttle-Service.

Den Termin sollten sich Musikfreunde schleunigst notieren und vielleicht schon mal die Route planen. Denn die zwölfte Wermelskirchener Musik-Tour steht an – mit 20 Live-Konzerten in 20 Locations in der Innenstadt (16), Dhünn (2), Dabringhausen (1) und Tente (1). RVK und Latzel-Reisen bieten kostenfreie Shuttle-Busse an. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Wobei es sicher bei manchen Hotspots eng werden dürfte, so dass man sich wirklich überlegen muss, ob man alle Locations ansteuern sollte.

Neu dabei sind fünf Veranstaltungsorte: in Dhünn „Zu den Drei Linden“ und „Zur Post“, in der Innenstadt Bergische Sportarena; die Tapas-Bar Granada sowie die Lounge Bar delante. Zu hören sein werden am 2. November wieder die unterschiedlichsten Musikrichtungen, die in den 20 Lokalitäten auftreten werden. Veranstalter sind Andrea Strunk und Robert Schultz (Werbestudio Strunk) sowie Dirk Götz (Centrale). Für Bürgermeister Rainer Bleek ist ganz klar: „Die Musik-Tour ist inzwischen ein Höhepunkt in unserem Veranstaltungskalender geworden.“ Freier Eintritt ist übrigens nur möglich durch Sponsoren und Werbepartnern.

Info Die Fahrpläne der Shuttle-Busse RVK Die RVK bedient die Route Wermelskirchen-Dhünn-Dabringhausen-Tente-Wermelskirchen. Ab 19 Uhr verkehren die Busse stündlich bis 2 Uhr (letzte Tour). Latzel-Reisen Latzel bedient die Route Wermelskirchen-Dabringhausen-Dhünn-Wermelskirchen. Start ist ebenfalls um 19 Uhr, bis 23.15 (letzte Tour) geht’s, stündlich werden Haltepunkte angefahren. Programmheft Das Programmheft ist in einer Auflage von 5000 Stück gedruckt worden und liegt in allen Locations aus. Dort ist auch der genaue Fahrplan abgedruckt. Internet Programm und Fahrplan sind auf der Internetseite www.wermelskirchener-musik-Tour.com einsehbar.

Hier, in alphabetischer Reihenfolge, die Veranstaltungsorte mit den Bands.

■ AJZ Bahndamm, Wolfhagener Straße 11: „Venturas“ (Skatepunkt), „The Metallion Stallions“ (Hardrock-/Metalcover) und „NNCB“ (Akustik). Das Motto des Abends im AJZ: „D.I.Y. or Die“. Anschließend steht die Aftershowparty an.

Durch die Geschichte des Rock’n’Roll will sich die Band „Greyhound“ in der „Post“ in Dhünn, Hauptstraße 32, rocken. Foto: Reinhold Bedurke

■ Altes Brauhaus, Eich 31: Mit „Framework“ kommt eine Rock-/Pop-Coverband, die im Bergischen und darüber hinaus bekannt ist.

■ Bergische Sportarena, Beltener Straße 48: Zwei Bands werden in der Arena auftreten – „Soldiers of Fortune“ feiert sein zehnjähriges Bestehen und spielt Soul for Rock& Roll. Punk-Rock wird von der Band „The Big Strok“ zu hören sein.

■ Bistro Katt, Kattwinkelstraße 3: Die fünf erfahrenen und ausgezeichneten Musiker von „The Rock’n Roll Doctors“ spielen Rock’n Roll.

■ Centrale, Eich 1: „Zu Gast bei Freunden“ lautet das Motto in der Centrale. Dort tritt die Band „Optical Disaster“ auf und spielt „Rock/Pop“.

Das Duo Party Colonia 2.0. Foto: Walter und Laura Koch

■ Granada, Remscheider Straße 2: Das „Duo RumbaJam“ spielt in der Tapas-Bar Flamenco/Latino. Versprochen wird ein toller Abend mit stimmungsvoller Live-Musik.

■ Haus Eifgen, Eifgen 1: Die Wuppertaler Band „Time Rewind“ heizt das Eifgen mit Rock ein.

■ Juca, Markt 13: „Komm rein und fühl Dich zu Hause“ – das ist nicht nur das tägliche Motto im Juca, das gilt besonders am 2. November. Dort tritt „Elto“ von 21 bis 22 Uhr und 23 bis 24 Uhr auf. Von dem Künstler mit ägyptisch-österreichischen Wurzeln ist Acoustic, Longe und Pop zu hören. Das Duo „Tunesday“ tritt von 20 bis 21 Uhr und 22 bis 23 Uhr auf. Indie, Rock und Hiphop ist von ihnen zu hören.

■ J&K Sportsbar, Bahnhofstraße 4: Das Trio „Lazy Daisy“ ist in der Sportsbar zu Gast. Rock’n’More wird angekündigt.

Das Trio „Lazy Daisy“ spielt in der J&K Sportsbar. Foto: Band Lazy Daisy

■ Kaffee-Teufel, Eich 20: In der kleinen privaten Kaffeerösterei tritt die Sängerin „Teneja“ auf. „Voice meets Guitar“ heißt es dort am Abend. Blues, Soul und Rock wird sie dem Publikum darbieten.

■ Lounge Bar delante, Bahnhofstraße 6: Evergreens bis zu aktuellen, italienischen Hits wird Sänger „Tony Sarchiello“ singen.

■ Pepe Nero, Markt 15: Blues & Soul soll an diesem Abend im Pepe Nero erklingen. Das Band steht aber noch nicht fest.

■ Restaurant Balkan, Telegrafenstraße 1: In diesem traditionellen Restaurant ist die Neuformation „Party-Colonias 2.0“ zu Gast. Ihr Motto: „The show must go on“. Pop und Partyschlager, Oldies und kölsche Töne werden zu hören sein.

„RumbaJam“ spielt in der Tapas-Bar Granada. Foto: Gustavo Felipe

■ Restaurant Dimitra, Telegrafenstraße 61: Die Musik Griechenlands wird im Restaurant erklingen. Ein Überraschungsband soll die Gäste mit traditionellen Klängen erfreuen und auch zum Tanz bitten.

■ ToscAnna, Obere Remscheider Straße 7: Hier tritt die Band „PB Jelly Pie“ auf.

■ Trattoria Capriccio, Pfarrstraße 1: Die Sängerin „Davina“ wird mit italienischer und deutscher Popmusik die Gäste verzaubern.

■ Salerno’s Ristorante, Tente 76: Das Duo „D & B“ aus Wermelskirchen wird Oldies singen.

■ Markt 57, Altenberger Straße 57: Die Coverband „Virus“ sorgt mit Rock- und Popklassikern für gute Stimmung.

■ Zu den Drei Linden, Staelsmühler Straße 1: Blues, Latin und Soul spielt die Band „G-Men“