In der Schuberthalle in Wermelskirchen Auch Familien legen Sportabzeichen ab – 75 Urkunden vergeben

Es ist ein Neustart nach der Pandemie, während der in Wermelskirchen keine Abzeichen abgenommen wurden. „Die Schulen sind noch nicht wieder dabei“, erzählt Jule Krüger, die im vergangenen Jahr das Amt der Sportabzeichen-Obfrau für den Stadtsportverband übernommen hat. Deswegen lag es in diesem Jahr an den Eltern, mit ihren Kindern im Eifgen Punkte für das Abzeichen zu sammeln. „Die Zahlen sind also noch deutlich niedriger als vor Corona“, sagt Jule Krüger. Allerdings hätten noch nie so viele Familien am Sportabzeichen teilgenommen, wie in diesem Jahr. Dafür habe man extra zwei Familientage angeboten – dabei will der Stadtsportverband auch in diesem Jahr bleiben. „Wir haben uns sehr gefreut, dass sich im Sommer viele Eltern gemeinsam mit ihren Kindern auf den Weg gemacht haben“, sagt Jule Krüger. Auch sie bekommen am Sonntagvormittag in der Schuberthalle ihre Urkunden und Auszeichnungen.