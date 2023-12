Brandschutz in Wermelskirchen Löschzug Dabringhausen zieht mit „Alarm“ ins neue Domizil

Die blauen Leuchten flackerten, die Sirenen heulten und die Zuschauer am Wegesrand applaudierten: Mit „Alarm“ ist der Löschzug Dabringhausen der Freiwilligen Wermelskirchen vom alten Gerätehaus an der Altenberger Straße in das neue Domizil an der L 101/Auf der Huhfuhr umgezogen.