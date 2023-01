Schach-Meisterschaften in Wermelskirchen Absolute Ruhe und große Konzentration

„Umso schöner, dass sich nach Corona nun auch neue Spieler ins Haus der Begegnung wagen“, findet Engels. So erzählt ein Mann, der sich gerade am Anmeldetisch vorstellt: Er habe die Notiz über die Stadtmeisterschaften in der Zeitung gelesen, früher in seiner alten Heimat in einem Schachverein gespielt und nun die Anregung seiner Frau aufgenommen und sich auf den Weg gemacht. „Ich würde auch gerne den Kindern den Weg in den Schachverein zeigen“, sagt er. Und dann wartet er darauf, dass ihm Rainer Engels einen ersten Gegner zulost.