Schulentwicklung in Wermelskirchen : Appell der Schulleiter an die Eltern

Appell der Schulleiter an die Eltern

Schulentwicklung in Wermelskirchen

Wermelskirchen Mit einer Botschaft an die Eltern der Wermelskirchener Viertklässler richtet sich jetzt die Sekundarschule in einer Pressemitteilung: Kein Kind muss Wermelskirchen nach der Grundschule verlassen, um eine weiterführende Schule zu besuchen, alle Bildungsangebote zu nutzen und alle Abschlüsse erreichen zu können.

Den Eltern wurden die möglichen Übergänge von der Grundschule in die weiterführenden Schulen, die dort erreichbaren Abschlüsse und die gesicherten Perspektiven, die das Berufskolleg und das Gymnasium in der Sekundarstufe II bieten, vorgestellt.

So konnten die Schulleiter vermitteln, dass es für jedes Kind in Wermelskirchen eine passende Schulform gibt und die weiterführenden Schulen in Wermelskirchen erfolgreich miteinander kooperieren.