Corona-Zahlen im Kreis und in Wermelskirchen : 24 Omikron-Fälle im Kreisgebiet

Zahlreiche Infusionsgeräte sind vor dem Bett eines Covid-19-Intensivpatienten in einem Intensivbett-Zimmer in einer Klinik in Bayern zu sehen. Foto: dpa/Matthias Balk

Wermelskirchen Keine Entwarnung, auch wenn die Infektionszahlen leicht zurückgehen: 1773 Personen sind kreisweit infiziert, in Wermelskirchen sind es 215 Personen. Es gibt drei Neuinfektionen in der Nordkreisstadt. Alle Intensivbetten sind belegt.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Dienstag 42 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, davon drei in Wermelskirchen . Kreisweit sind 1773 Personen aktuell infiziert. Es befinden sich 2117 Personen in Quarantäne, das sind 249 Personen weniger als bei der letzten Meldung. In Wermelskirchen sind derzeit insgesamt 215 Personen infiziert, 240 Wermelskirchener befinden sich in Quarantäne.

31 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sechs in intensivmedizinischer Betreuung und drei davon an einem Beatmungsplatz. Von den 41 gemeldeten Intensivbetten im Kreisgebiet sind laut DIVI Intensivregister alle belegt. Der Anteil der Covid-19-Patienten im Kreisgebiet beträgt 14,6 Prozent. Der Anteil der Corona-Patienten an betreibbaren Intensivbetten in NRW liegt bei 13,75 Prozent (-0,51).