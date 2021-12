Historisches in Wermelskirchen : BGV bietet im ersten Halbjahr 2022 nur Online-Vorträge an

Der Sprachforscher Björn Köhnlein recherchierte jüngst im BGV-Archiv und wird seine Ergebnisse im Online-Vortrag darlegen. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Mit drei Online-Vorträgen wird der Bergische Geschichtsverein die schwierige Corona-Situation im ersten Halbjahr 2022 überbrücken. Das Vereinsarchiv bleibt weiterhin für die Öffentlichkeit geschlossen.

Der Bergische Geschichtsverein Wermelskirchen wird auch im ersten Halbjahr 2022 keine Präsenzveranstaltungen durchführen. Das teilt der Vorsitzende Volker Ernst mit. „Die Entwicklung der Corona-Pandemie ist nur schwer einzuschätzen. Deshalb hat der Vorstand diese Entscheidung einstimmig beschlossen“, so Ernst in einer Mitteilung. Allerdings bietet der Verein im Frühjahr 2022 drei Online-Vorträge an.

Am Donnerstag, 3. März, 19 Uhr, referiert Björn Köhnlein Associate Professor, Department of Linguistics, The Ohio State University, über „Neue Forschungen zu Besonderheiten der Mundart von Wermelskirchen diesseits und jenseits der Benrather Linie“.

Am Donnerstag, 7. April, um 19 Uhr, berichtet Gregor Ahlman, Direktor des Schlossbauvereins Burg, zum Thema „Vorstellung der umfassenden Neugestaltung von Schloss Burg“.

Am Donnerstag, den 12. Mai, um 19 Uhr, trägt Marc Pawlowski-Mariano über das Thema seiner Masterarbeit „Heimatvertriebene in Wermelskirchen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges“ vor. Die Anmeldung erfolgt durch eine E-Mail an info@bgv-wermelskirchen.de.

Das BGV-Vereinsarchiv bleibt weiterhin für die Öffentlichkeit geschlossen. Volker Ernst: „Hier können die vorgeschriebenen Verhaltenspflichten im öffentlichen Raum zum Schutz vor Neuinfektionen nicht eingehalten werden.“

(tei.-)