Großaufgebot der Feuerwehr in Wermelskirchen : Entwarnung nach Alarm an der Gas-Übergabestation

Gasalarm am Montagabend an der B 51: Eine Joggerin hatte auf der Trasse in Höhe der Gas-Übergabestation (Höhe ehemalige Stadtwerke) ein ungewöhnliches Zischen gehört, verbunden mit Gasgeruch. Sie alarmierte die Feuerwehr, die mit zwei Löschzügen und den hauptamtlichen Kräften ausrückte. Die Feuerwehr sperrte die Trasse und leitete Messungen ein. Einsatzleiter Ingo Mueller: „Der Gas-Gehalt in der Luft lag unterhalb der Messschwelle unserer Geräte.“ So bestand keine Gefahr, so dass auch der Verkehr auf der Umgehungsstraße wieder laufen konnte. Vorsichtig mussten die Autofahrer an die vielen Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr vorbei, die auf der B 51 in Bereitstellung standen. Auch auf der Berliner Straße standen Einsatzfahrzeuge.