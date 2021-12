Angebote in Wermelskirchen : Kreis strukturiert die Selbsthilfe neu

Wermelskirchen Die Anfragen für gesundheitliche und soziale Themen in Selbsthilfegruppen steigen. Deshalb sollen die Angebote bedarfsgerecht aufgestellt und kreisweit ausgebaut werden. Der Kreis will eine eigene Selbsthilfe-Kontaktstelle einrichten.

In den vergangenen Jahren gab es viele demografische und gesellschaftliche Veränderungen: Selbsthilfegruppen, Selbsthilfe-Kontaktstellen und Selbsthilfe-Büros haben sich als Institutionen im Kreis etabliert. Zudem ist die Bedeutung der Selbsthilfe in der Gesellschaft – sowohl bei Bürgern als auch bei professionellen Akteuren aus dem Gesundheits- und Sozialsektor – deutlich gestiegen, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Die gesundheitliche Selbsthilfe ist ein fester und anerkannter Bestandteil des deutschen Gesundheitswesens geworden. Der Bedarf an Selbsthilfegruppen für diverse gesundheitliche und soziale Themen ist dabei hoch. Und die Gruppen werden immer gefragter. Die Anfragen haben sich von 2010 bis zum Jahr 2019 von 721 auf 2165 verdreifacht. Diesen Veränderungen soll die künftige Neugestaltung der Selbsthilfestrukturen im Rheinisch-Bergischen Kreis gerecht werden.