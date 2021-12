Sanierungsarbeiten in Wermelskirchen : Turm der Stadtkirche bröckelt

Wermelskirchen Ein Schutznetz soll vor herabfallenden Schiefern schützen. In zwei bis drei Jahren beginnt die aufwendige Sanierung. Die Planungen für die Arbeiten und die Absprache mit den Behörden beginnt im neuen Jahr.

Nicht mehr zu übersehen ist das Schutznetz, das inzwischen rund um den „Zwiebelturm“ bis fast an die Spitze gespannt von Fachleuten wurde. Der Grund ist einfach: Dachziegel hatten sich während des letzten Sturms gelöst und waren auf den Kirchhof gefallen. Peter Siebel: „Nachbarn hatten uns an dem Sturmwochenende informiert. Sie hatten beobachtet, wie Schieferplatten und auch Blech runtergefallen waren.“ Damals war sofort der Kirchplatz gesperrt worden. Personen waren nicht zu Schaden gekommen. Zuvor war die Wermelskirchener Feuerwehr mit ihrer Drehleiter im Einsatz. Die hatten sich vorsorglich den Turm angeschaut und die Schäden bewertet. Damit bekam die Kirchengemeinde einen ersten Eindruck vom Zustand. Dann war der Platz gesperrt worden.

Das Schutznetz, so Siebel, wird jetzt zwei bis drei Jahre bleiben. In der Zwischenzeit laufen die Planungen für die Sanierung. Die sogenannte Zwiebel muss komplett neu verschiefert werden, der Wetterhahn soll saniert werden, und auch die kleine Außenglocke soll in diesem Zusammenhang dann ebenfalls repariert werden. „Die Aufhängung ist defekt. Deshalb klingt sie nicht mehr so schön“, berichtet Siebel.