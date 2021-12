Sicherheit beim Fest in Wermelskirchen : Öffnungszeiten der Testzentren über die Feiertage

Die Lebenshilfe hat sowohl an Heiligabend als auch an Silvester geöffnet. Foto: Udo Teifel

Service Wermelskirchen In der Stadt und auch sonst überalll sind aktuell nur zwei Themen im Gespräch: Weihnachten und Corona. Um das eine zu genießen, ohne sich mit dem anderen zu infizieren, steht bei vielen Familien Bürgertest vor dem Fest an. Wann die Teststationen in der Stadt geöffnet sind.

Das neue Drive-In Testzentrum, welches seit nun gut zwei Wochen im Industriegebiet geöffnet hat, kann nur mit Termin angefahren werden. „Wir haben aktuell nur eine Drive-Line, mit der wir aber etwa 300 Tests pro Tag machen können.“, sagt Jeanne Altfeld, Leiterin des Drive-In Testzentrums. Die Öffnungszeiten über die Weihnachtsfeiertage sind: 24. Dezember 8 bis 15 Uhr, 25. Dezember 9 bis 14 Uhr, 26. Dezember 9 bis 14 Uhr. Und an Silvester und Neujahr: 31. Dezember 8 bis 18 Uhr und 1. und 2. Januar jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Das Testzentrum in Dhünn bietet ebenfalls Tests während der Feiertage an. „Das Testzentrum wird hier sehr gut angenommen. Wir öffnen an bestimmten Feiertagen aber für kurze Zeit, da es ja im Notfall auch noch andere Testmöglichkeiten in Wermelskirchen gibt“, sagt Stefan Janosi, Leiter des Testzentrums. Das Testzentrum in Dhünn hat an den Feiertagen folgendermaßen geöffnet: 24. Dezember 10 bis 12 Uhr, 25. Dezember 15 bis 16 Uhr und 31. Dezember 10 bis 12 Uhr.

Auch am Krankenhaus in Wermelskirchen gibt es ein Testzentrum, welches über die Feiertage von den Bürgern genutzt werden kann. „Das Testzentrum wird immer besser angenommen. Aktuell machen wir etwa 150 Tests pro Tag, diese Zahl kann aber bis zu 800 Tests pro Tag ausgeweitet werden.“, sagt Florian Muth, Geschäftsführer von „Muth Medical“, die das Testen am Krankenhaus leiten. Die Öffnungszeiten über die Feiertage beim Testzentrum am Krankenhaus sind: 24. Dezember 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr, 25. Dezember 9 bis 16 Uhr, 26. Dezember 10 bis 16 Uhr und 31. Dezember 7 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Das Testzentrum hat an Neujahr geschlossen.

Das Testzentrum der Lebenshilfe, welches im Bürgerzentrum in der Wermelskirchener Innenstadt stationiert ist, bietet vor allem vormittags Tests an. Die Öffnungszeiten sind: 24. Dezember 9 bis 13 Uhr, 25. Dezember 9 bis 13 Uhr, 26. Dezember 9 bis 13 Uhr und am 31. Dezember 9 bis 13 Uhr. Das Testzentrum der Lebenshilfe hat ebenfalls an Neujahr geschlossen.