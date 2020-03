Amtsgericht : Amtsgericht zieht Wagen nicht ein

Wermelskirchen 57-jähriger Rentner darf sein Auto behalten, den Führerschein ist er aber los.

Eigentlich war die Verhandlung vor dem Amtsgericht eine ganz klare Sache. Einem 57-jährigen Rentner aus Wermelskirchen, der mittlerweile in Hückeswagen wohnt, war vorgeworfen worden, gleich viermal ohne Führerschein auf Wermelskirchener Stadtgebiet erwischt worden zu sein. An zwei Tagen im Juli des Vorjahres war der Mann auf der Altenberger Straße und in Unterebbinghausen von der Polizei kontrolliert worden. Gleich zweimal im Abstand von gerade einmal anderthalb Stunden erwischten ihn Polizeibeamte dann im September, ebenfalls in Unterebbinghausen. Der Mann, der von einem Rechtsanwalt vertreten wurde, gab alles zu, stritt nichts ab. „Das wird eine kurze Einlassung: Es ist alles ganz genauso gewesen“, sagte der Rechtsanwalt.