Seniorenbeirat Wermelskirchen : Hier gibt es Unterstützung

Wermelskirchen Seniorenbeirat listet Angebote für Menschen auf, die zur Risikogruppe gehören.

Der Seniorenbeirat hat jetzt alle Unterstützungsangebote für Menschen aufgelistet, die zur Risikogruppe von Covid-19 gehören. Werner Allendorf, Vorsitzender des Seniorenbeirates: „Das ist eine Ergänzung zu unserer Informationsbroschüre für Senioren.“ In einer Auflage von 5000 Exemplaren waren die bereits verteilt worden.

In der Broschüre des Seniorenbeirats „Lieferservice und Dienstleistung Wermelskirchen“ sind Einzelhändler, Dienstleister und Apotheken aufgeführt, die einen Lieferservice in Wermelskirchen anbieten.

▶ Der Frischmarkt Remscheid-Süd, ein mittelgroßer Supermarkt, Baisieper Straße, Remscheid, beliefert Kunden mit eigenem E-Mobil-Lieferwagen, jetzt auch in Wermelskirchen; Der Lieferservice kostet 3,50 Euro. Kontakt: Telefon 0 21 91/ 462 63 80 oder per Mail an: order@frischemarkt-rs.de