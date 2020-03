Hückeswagen in Zeiten des Coronavirus’ : Stadt: Behördengänge beschränken

Hückeswagen in Zeiten des Coronavirus’

Hückeswagen Das Coronavirus schränkt das öffentliche Leben immer mehr ein.

Das aktuell vorherrschende Thema bei der Stadtverwaltung ist – natürlich – das Coronavirus. Deshalb trifft sich Bürgermeister Dietmar Persian nun täglich statt wöchentlich mit den Fachbereichsleitern zum Austausch und um Möglichkeiten der Hilfestellung auszuloten. „Wir müssen das öffentliche Leben in Hückeswagen halbwegs am Laufen halten“, betonte er am Freitag im Gespräch mit unserer Redaktion.