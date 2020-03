Coronavirus : 95 Corona-Fälle und erster Todesfall im Kreis

Rhein-Berg/Wermelskirchen Am späten Freitagnachmittag aktualisierte die Verwaltung des Rheinisch-Bergischen Kreises die Fallzahlen: Insgesamt 95 Infektionen mit dem Coronavirus sind inzwischen bestätigt. Eine Frau aus Bergisch-Gladbach ist an den Folgen von Covid-19 gestorben.

In Bergisch Gladbach gab es am Donnerstag den ersten Todesfall: Eine 83-jährige Patientin mit mehreren Vorerkrankungen ist an den Folgen der Infektion mit Covid-19 gestorben. Der Todesfall mache deutlich, so die Kreisverwaltung, dass die aktuellen drastischen Maßnahmen zur Kontaktreduzierung notwendig sind, um die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen zu schützen. Der Kreis appelliert an alle Bürger, soziale Kontakte soweit wie möglich zu vermeiden.