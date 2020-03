Elterninitiative in Wermelskirchen : „Stöppken“ startet im August mit einer Gruppe

Ab 1. August die Telegrafenpassage die Heimat der Kita „Stöppken“ . Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Im Obergeschoss der Telegrafen-Passage wird mit 25 Jungen und Mädchen im Alter von drei bis sechs Jahren begonnen.

Die Umbau-Maßnahmen in der Telegrafen-Passage“ sind gestartet. Dort wird die „Stöppken“-Kindertageseinrichtung der gleichnamigen Elterninitiative ihren „Platz an der Sonne“ haben. Der Grund: Das Domizil des ersten Wermelskirchener Kindergartens, der sich in der Trägerschaft eines von Eltern gegründeten Vereins befindet, wird sich im obersten Stockwerk befinden. Auf einer Dachterrasse entsteht der Außenbereich für die „Stöppken“. „Die Eröffnung ist für den 1. August geplant. Wir sind guter Dinge, dass das auch funktioniert. Die Vorbereitungen laufen entsprechend“, blickt Tanja Heller, Vorsitzende der Elterninitiative, im Gespräch mit dieser Redaktion aus.

Die „Stöppken“-Kita startet mit 25 Kindern in einer Gruppe in der sogenannten „Form 3“ – also für Kinder zwischen drei und sechs Jahren. 2021 folgt eine zweite Gruppe. „Wir nehmen bewusst nicht nur dreijährige, sondern auch ältere Jungen und Mädchen an“, betont Tanja Heller. Damit verfolge die Initiative, die im Januar 2019 erstmals zusammenfand, sich im Juni vergangenen Jahres zu einem eingetragenen Verein formte und seit Februar 2020 offizieller Träger der freien Jugendhilfe ist, zwei Ziele: Zum einen soll die Gruppe einen gemischten Altersschnitt haben. Zum anderen will „Stöppken“ einen Beitrag zur Entspannung der Kindergartenplatz-Situation in Wermelskirchen leisten: „Aktuell fehlen in Wermelskirchen noch rund 200 Kindergarten-Plätze. Die Lage entspannt sich etwas, aber so richtig erst ab dem Kindergarten-Jahr 2021/2022.“ Jungen und Mädchen im Alter von drei oder vier Jahren, deren Eltern einen Betreuungsplatz suchten, hätten im Moment keine Chancen mehr – zwei „Stöppken“-Gründungsmitglieder mit vierjährigen Kindern wären ohne Platz, ihr eigener dreijähriger Sohn ebenso.

Info Informationsabend vorerst abgesagt Foto: Stephan Singer Wer Den Vorstand der „Stöppken“-Elterninitiative bilden Tanja Heller als erste und Simona Runkel als zweite Vorsitzende sowie Kassenwartin Ann-Kathrin Graap. Während in allen anderen Städten des Rheinisch-Bergischen Kreises bereits derartige Elterninitiativen schon gibt, ist „Stöppken“ in Wermelskirchen die erste. Die „Stöppken“-Kita ist eingebunden in das Umbau- und Gesamtkonzept, das Eigentümer Wolfgang Schmitz-Heinen in der Telegrafen-Passage umsetzt. „Der gesamte Umbau erfolgt unter den gesetzlichen Vorgaben, was beispielsweise Quadratmeterzahl und Anzahl der Nebenräume angeht“, erläutert Tanja Heller: „Der Landschaftsverband Rheinland ist involviert – Vermieter und Architekt holen das Bestmögliche heraus.“ Nicht gelistet „Stöppken“ ist noch nicht im Online-System „Little Bird“ gelistet. Gerade bekommen zwei „Stöppken“-Beauftragte eine Einweisung in den Umgang mit dem digitalen Melde-Verfahren. Abgesagt Angesichts der Corona-Pandemie hat der Verein einen für den 1. April geplanten Eltern-Informations-Abend abgesagt. Interessenten können jedoch per E-Mail an info@stoeppken.org Kontakt aufnehmen.

Mit letztlich maximal 45 Kindern in zwei Gruppen werde „Stöppken“ immer eine selbstverwaltete und familiäre Einrichtung bleiben, blickt Tanja Heller auf das Konzept, das auf den drei Säulen „Haus für Kinder“, „Haus für Familien“ und „Haus für Mitarbeiter“ steht. Zurzeit sucht die Elterninitiative nach Mitarbeitern, erste Bewerbungen liegen bereits vor. Am Anfang leisten zweieinhalb Stellen 90 Wochenstunden – so sieht der gesetzliche Schlüssel es vor. „Wir räumen den Erziehern ein großes Mitsprache-Recht ein. Sie können etwas Neues von Anfang mitgestalten. Das macht den Arbeitsplatz attraktiv“, sagt die „Stöppken“-Vorsitzende mit Blick auf den Fachkräfte-Mangel auch bei Kindergarten-Mitarbeitern. Obendrein setze der Trägerverein darauf, dass sich die Eltern aktiv in den Kindergarten-Alltag einbringen. „Die Teilhabe sehr eng am Geschehen ist uns wichtig. Wir wollen Eltern-Stunden listen, jeder kann seinen Einsatz nach Neigung einbringen“, sagt die Heilerziehungs-Pflegerin.

Dass der „Stöppken“-Verein derzeit lediglich neun Mitglieder habe, sei momentan eher hilfreich, schätzt Tanja Heller ein: „So können wir schnell und flexibel Entscheidungen treffen.“ Die jetzt anstehende letzte Phase vor dem Start werde bestimmt noch anstrengend, denn von der Kletterwand über Kleinteile bis zur Wickelkommode müsse alles organisiert werden.