Corona-Krise in Wermelskirchen : Die Nachbarschaft hilft in Krisenzeiten

Wermelskirchen In Wermelskirchen organisieren Kirchen und Verbände Einkaufsdienste für Risikogruppen – immer mehr Ehrenamtliche melden sich für den Dienst. Die Nachfrage ist noch zurückhaltend.

Kaum stand fest, dass Gottesdienste und Veranstaltungen abgesagt werden, da begannen die Ideen bereits zu sprudeln. Ob in Tente, in Hünger, in der Stadt oder in Hilgen-Neuenhaus, ob in Kirchengemeinden oder in Vereinen: „Wir wollen den Menschen helfen, die in dieser Krise Hilfe brauchen“, sagt Pfarrerin Antje Hedke. Und deswegen sind seit dem Wochenende gleich an mehreren Stellen Nachbarschaftshilfen entstanden. Die Evangelische Kirchengemeinde in Wermelskirchen kooperiert dafür mit der Kirchengemeinde in Hilgen-Neuenhaus, mit dem Verein „Willkommen in Wermelskirchen“, der Tafel und der Caritas. Gemeinsam haben sie inzwischen ein großes Netzwerk mit freiwilligen Helfern geknüpft. Ihr gemeinsamer Wunsch: Menschen, die zu Risikogruppen gehören oder aktuell in Quarantäne leben, sollen Hilfe beim Einkaufen bekommen.