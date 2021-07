Nach Explosion in Leverkusen : Rußpartikel in Neuenflügel aufgetaucht

Wermelskirchen Anwohner finden nach der Explosion in Leverkusen Spuren auf Autodach und Gartenmöbeln. Andere Meldungen über Rußfunde seien bei der Stadt nicht eingegangen, informiert das Rathaus.

Am Donnerstag gab die Stadt Wermelskirchen Entwarnung: Mitarbeiter des Betriebshofs hätten Spielplätze und öffentliche Orte kontrolliert und nach der Explosion in Leverkusen keine Rußpartikel gefunden. Einen Tag später berichtet ein Anwohner aus Neuenflügel vom Gegenteil. Er habe am Tag der Explosion stecknadelkopf-große Rußpartikel auf dem Auto und den Gartenmöbeln entdeckt, berichtete der Leser am Freitagvormittag der Redaktion. Er habe daraufhin die Notfallnummer gewählt, die der Chempark in Leverkusen für diese Zwecke veröffentlicht hatte und wurde dort weiter an eine Stelle bei der Stadt Leverkusen verwiesen. „Am nächsten Morgen bekam ich einen Rückruf, und uns wurde angeboten, ein Reinigungsteam zu schicken“, berichtet der Anwohner. Wegen der geringen Mengen habe man abgelehnt, außerdem habe der Regen den Ruß schließlich abgewaschen. „Sorgen haben wir uns natürlich trotzdem gemacht“, sagt der Anwohner. Schließlich wisse noch niemand um die Zusammensetzung der Stoffe, die nach der Explosion im Chempark freigesetzt worden waren. „Wir haben dann erfahren, dass es darüber erst am Wochenende Auskünfte geben wird“, sagte der Leser, „also müssen wir abwarten.“