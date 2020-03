20-jährige Fahrerin und ihre 16-jährige Sozia aus Remscheid : Zwei Verletzte bei Motorradunfall in Hückeswagen

Hückeswagen/Remscheid Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 12 in Hückeswagen-Großberghausen haben sich am Samstagnachmittag zwei Personen verletzt.

Eine 20-jährige Motorradfahrerin aus Remscheid war nach Polizeiangaben gegen 15.45 Uhr mit ihrer 16-jähriger Sozia in einer Kolonne von insgesamt sechs Motorrädern von Mickenhagen kommend in Fahrtrichtung Beverdamm unterwegs. Ein vorausfahrender 21- jähriger Motorradfahrer aus Wuppertal musste auf Höhe des Restaurants Beverklause verkehrsbedingt abbremsen. Die 20- jährige bemerkte dies laut der Polizei zu spät und fuhr dem Krad hinten auf. Durch den Zusammenstoß rutschte sie anschließend auf die Gegenfahrbahn in den Pkw eines 51- jährigen Fahrers aus Wermelskirchen. Die Motorradfahrerin und ihre Sozia zogen sich dabei schwere Verletzungen zu und wurden nach notärztlicher Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die K 12 war zwei Stunden gesperrt.