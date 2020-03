Notfallpläne wegen des Coronavirus in Remscheid : Stadt schließt Schulen und Kitas

Info

Änderung Um ihr Personal zu schützen, verkaufen die Verkehrsbetriebe ab Samstag keine Tickets mehr an der Fahrerseite. Die vorderste Tür bleibt geschlossen. Angesichts der Situation und der Pflicht zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs sei diese Maßnahme notwendig, teilen die Stadtwerke mit. Fahrgäste werden gebeten, ihre Tickets via App oder Handy-Ticket zu beziehen. Zudem können Tickets auch im Mobil-Center und in den Vorverkaufsstellen erworben werden. Das Mobil-Center bleibt geöffnet. Die Stadtwerke bitten aber darum, dieses nur in dringenden Fällen aufzusuchen.