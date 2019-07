Sturz auf der Morsbachtalstraße : Schwerverletzter Motorradfahrer in Remscheid

Remscheid Ein Motorradfahrer ist am Sonntagmittag an der Morsbachtalstraße in Remscheid gestürzt und hat sich schwer verletzt. Die Straße war vorrübergehend nur einspurig befahrbar.

Der 29-Jährige kam gegen 11.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Er verletzte sich dabei schwer und musste vor Ort und anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Für die Unfallaufnahme war die Straße vorübergehend nur einspurig befahrbar. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

(red)