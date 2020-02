Unfall in Waldhausen : Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Unfall in Waldhausen

Waldhausen Ein 54-jähriger Motorradfahrer wurde schwer, ein siebenjähriger Junge leicht verletzt.

(RP) Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Waldhausen hat ein 54-jähriger Kradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Auch ein siebenjähriger Junge, der im Pkw einer 34-jährigen Fahrerin saß, wurde leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr die 34-Jährige gegen 19.25 Uhr mit über die Monschauer Straße in Fahrtrichtung Immelmannstraße. Sie wollte nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kraftrad, das gegen die rechte Fahrzeugseite des Autos prallte. Zur Frage, ob der Kradfahrer den Frontscheinwerfer eingeschaltet hatte, machten die Unfallbeteiligten laut Polizei widersprüchliche Angaben.