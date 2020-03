Remscheider wegen Mord und Raub an seiner Stiefoma vor Gericht : „Da habe ich ,rot’ gesehen“

Der Angeklagte, dem der Mord an seiner Stiefgroßmutter zur Last gelegt wird, verbarg gestern am Wuppertaler Landgericht sein Gesicht hinter Aktenordnern. Foto: Mikko Schümmelfeder

Remscheid/Wuppertal Ein 36-Jähriger Remscheider hat sich derzeit wegen Mordes und Raubes vor dem Wuppertaler Landgericht zu verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, am 16. September 2019 in Wuppertal die 78-Jährige Stiefgroßmutter seiner ehemaligen Lebensgefährtin erstochen zu haben.

Er selbst sei zum Tatzeitpunkt wegen Depressionen bereits zum vierten Mal in psychiatrischer Behandlung in der Stiftung Tannenhof in Lüttringhausen gewesen. Von dort sei er nach Wuppertal in die Rutenbeck gefahren in der Hoffnung, dass das spätere Opfer ihm das Geld geben werde. Davon habe er 400 Euro einer Mitpatienten geben wollen, die ihm zuvor Geld geliehen hatte und mit der er eine Beziehung gehabt habe. Außerdem habe er seinen beiden Kindern unbedingt noch Geld für die Klassenfahrt geben wollen.