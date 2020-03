Coronavirus : Ein weiterer Infizierter im Stadtgebiet

Remscheid (mit) In einer Presseinformation meldete die Stadt gestern Nachmittag, dass in der Nacht auf Sonntag dem Gesundheitsamt eine weitere Person gemeldet worden ist, die sich am Virus SARS CoV-2 infiziert hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Damit steigt die Infektionszahl in Remscheid auf acht. Bei dem Erkrankten handelt es sich um einen Urlaubsheimkehrer aus Bad Ischel in Oberösterreich, der nach seiner Rückkehr am vergangenen Donnerstag Erkältungssymptome zeigte und sich deswegen am Folgetag krankgemeldet hat. Er befindet sich seitdem gemeinsam mit seiner Frau in häuslicher Isolation.