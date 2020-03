Remscheid Die Schlaraffia ist eine weltweite Männer­vereinigung, bei der es um Humor und Freundschaft geht. Themen wie Religion, Politik oder Beruf sind tabu.

Mit Spannung steige ich die wenigen Stufen im Hinterhof an der Elberfelder Straße 38 hinab. Der Uhu hat mir den Weg gewiesen. Ohne, dass ich klingeln oder klopfen musste, öffnet sich die Tür und der Mann dahinter schaut mich überrascht an. Seinen Augen sieht man an: „Oha! Eine Frau.“ Denn an diesem Abend werde ich, neben der Küchenfee, das einzige, lebende weibliche Wesen sein.