Fallschirmspringerin Lucia Lippold vom FSC Remscheid : Mit 417 km/h kopfüber Richtung Erde

Remscheid Lucia Lippold ist die beste Speed-Skydiverin Deutschlands. Die 28-Jährige startet für den Fallschirmclub Remscheid. Bei der „Matinee des Sports“ wurde ihr der „Sport-Joker“ der Bergischen Morgenpost für besondere Leistungen verliehen.

Das Fallschirmspringen wurde Lippold quasi in die Wiege gelegt. Ihre Eltern sind beide Fallschirmspringer. „Ich bin schon als Kind viel auf Sprungplätzen gewesen“, sagt sie, „doch irgendwie hat mich das nie interessiert.“ Dann, mit 17, interessierte sie das Fallschirmspringen dann doch. So sehr, dass sie ihre Führerschein-Ersparnisse in die Fallschirm-Lizenz steckte. „Heute würde ich das vielleicht nicht mehr machen“, sagt sie. „Deswegen ist es gut, dass ich damals noch so jung war.“ Den Führerschein besitzt sie inzwischen übrigens auch.