Pfingstzeltlager in Wermelskirchen 270 Pfadfinder kommen zum Feiern nach Osminghausen

Sie hatten ihre Zelte im Gepäck und ihr Blechgeschirr baumelte am Rucksack. Vor 70 Jahren kamen die ersten evangelischen Pfadfinder nach Osminghausen: Familie Jäger hatte ihnen für ihr Pfingstzeltlager eine Wiese angeboten – fernab vom Trubel der Stadt. „Allerdings vergaßen die Pfadfinder damals, das Tor einer Weide zu schließen und die Kühe büxten aus und fraßen auf dem benachbarten Feld die Rüben“, erzählt Alexander Thomas vom Verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Nordrhein (VCP). Die Versicherung bezahlte und Familie Jäger schloss eine Vereinbarung mit den Pfadfindern: Sie würden den Jugendlichen eine Wiese abtreten. Dort, fern der Kühe, könnten sie künftig ihre Zeltlager aufbauen. Mit der Zeit entstanden dann die typischen Zeltterrassen. Den evangelischen Pfadfindern, die sich aus Wesel und Wuppertal, Remscheid und Mönchengladbach in den Jahren darauf auf den Weg nach Osminghausen machten, gefiel das Plätzchen im Grünen so gut, dass sie Zukunftspläne schmiedeten. „So entstand das Kurt-Hensche-Haus in Osminghausen“, erzählt Alexander Thomas, der heute als Geschäftsführer des Jugendheims im Einsatz ist.