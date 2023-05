Wermelskirchen Kulturgemeinde schüttet 15.600 Euro aus

In kleiner Runde tagte die Kulturgemeinde zur jährlichen Hauptversammlung. „Es stehen mehr Namen auf der Teilnehmerliste als im vergangenen Jahr“, freute sich dann aber Geschäftsführerin Antje Buhl, „das ist wichtig: Denn nur gemeinsam können wir etwas erreichen.“ Chöre, Musikschule, Kulturvereine: In der „Kulturgemeinde“ ziehen sie für das kulturelle Leben in Wermelskirchen an einem Strang – und akquirieren gemeinsam Fördergelder.