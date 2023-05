Nachhaltigkeit So funktioniert das Geschirrmobil des Bergischen Abfallwirtschaftsverbands

Die dröhnende Live-Show bei Rock am Markt, das Trecker-Trecken der Kirmes Dhünn, das Schubkarrenrennen auf dem Dorffest Dabringhausen – bei groß angelegten Events im Bergischen Land gibt es viel zu sehen. Übersehen wird dabei allerdings oft der Tag danach, die Aufräum-Arbeiten und wie viel Müll beim ganzen Spaß entsteht. Auf der Cranger Kirmes in Herne waren es in vergangenen Jahren zum Beispiel acht Tonnen pro Tag.