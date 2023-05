Wermelskirchen Sportler sammeln Punkte für das Sportabzeichen im Dönges-Stadion

Ian ist gerade 800 Meter gelaufen. Der Fünfjährige ist ganz schön ins Schwitzen gekommen. Margot Schippers stoppt die Zeit und klatscht begeistert in die Hände. „Geschafft“, sagt sie und trägt die Zeit in die Karte ein. Zuvor hat Ian bereits sein Können beim Springen gezeigt. Jetzt steht noch der 50-Meter-Sprint auf dem Programm. „Ich laufe mit dir“, sagt Annemarie Galgon und schnürt sich die Schuhe. Schließlich soll an diesem Abend im Eifgen keiner alleine die sportlichen Herausforderungen bestreiten müssen.