Heiligabend in Kamp-Lintfort FEG Hoerstgen zeigt Weihnachtsmusical

Kamp-Lintfort · „Die Räuber von Bethlehem“ sind am 24. Dezember in der Freien Evangelischen Gemeinde Hoerstgen zu erleben. Kinder spielen die Weihnachtsgeschichte, die aus einer anderen Perspektive dargestellt wird. Worum es in dem Stück geht.

20.12.2023 , 16:00 Uhr

Das Plakat zum Weihnachtsmusical, das in Hoerstgen gezeigt wird. Foto: FEG Hoerstgen

„Die Räuber von Bethlehem“ heißt ein Weihnachtsmusical, das an Heiligabend, 24. Dezember, um 15 Uhr in der Freien Evangelischen Gemeinde Hoerstgen gezeigt wird. Unter der Leitung von Christel Böckler und Carina Gutschek haben über 30 Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren für die Aufführung drei Monate lang geprobt. Das Musical erzählt die Weihnachtsgeschichte aus einer anderen Perspektive: Einige Räuber stehlen den Hirten bei Bethlehem auf dem Feld das beste Schaf. Bis sie es einem reichen Reisenden verkaufen können, verstecken sie es im verlassenen Stall außerhalb des Dorfes. Als sie hören, dass der Wirt den alten Stall für die Nacht einem jungen Paar überlassen will, geraten sie in Hektik. Unterwegs dorthin werden sie jedoch durch die Friedensbotschaft der Engel derart verunsichert, dass sie beschließen, die Sache zu bereinigen. Die Freie Evangelische Gemeinde Hoerstgen (Molkereistraße 18) lädt nicht nur Kinder zu diesem besonderen Event ein. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende für die Kinder und Jugendarbeit gebeten.

(RP)