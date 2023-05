Politik in Wermelskirchen CDU bremst dauerhafte Sechszügigkeit der neuen Gesamtschule

Wie Andreas Voß, Amtsleiter für Schule im Amt für Jugend, Bildung und Sport, im Schulausschuss skizzierte, habe die Stadt 144 Aufnahme-Zusagen an der Gesamtschule Wermelskirchen für 2023/24 versendet. Während noch zum Schuljahr 2022/23 106 Kinder aus Wermelskirchen von den Grundschulen an weiterführende Schulen in den Nachbarstädten abgewandert sind, werden es zum Schuljahresstart im August nur noch 43 sein. „Das ist dann wieder ein normaler Durchschnittswert“, kommentierte Voß. 21 „Einwanderer“ aus Nachbarstädten kämen ab 2023/24 nach Wermelskirchen – neun an die Gesamtschule, zwölf an das Gymnasium.