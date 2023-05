Levi Sarp und Jonas Singer Zwei Gewinner des bundesweiten Mathewettbewerbs kommen aus Wermelskirchen

Genau 75 Minuten hatten die Schüler Zeit: In dem kleinen Aufgabenheft, das ihnen Lehrerin Kristina Wendel vorher ausgeteilt hatte, warteten 24 Aufgaben auf sie – rund um das Thema Mathematik. 30 Jungen und Mädchen aus dem dritten und vierten Schuljahr stellten sich an der KGS am 16. März diesen 24 Fragen des bundesweiten Känguruwettbewerbs – unter ihnen auch Levi Sarp und Jonas Singer. „Die ersten Aufgaben waren noch leicht“, erzählt Levi, „danach wurde es immer schwerer. Und bei den letzten beiden Aufgaben war ich mir dann gar nicht mehr sicher.“