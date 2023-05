In Wermelskirchen Kanalsanierung ohne Baggereinsatz, aber mit Roboter

Was die Dimension des Kanals anginge, wären weniger die Abwasser von den Anliegern entscheidend, skizzierte Thomas Hohrein: „Bei Mischsystemen – also Kanälen, in denen Abwasser aus den Häusern und Niederschlagswasser zusammenlaufen – sind die Spitzenmengen des Regens.“ Bei dem sogenannten Wickelrohrverfahren liege eine Haltbarkeit zwischen 40 bis 50 Jahren, vermutlich mehr, vor, betonte Thomas Hohrein: „Das Verfahren gibt es seit etwa 30 Jahren und es hat gedauert, bis es in Deutschland etabliert war. In Australien oder Südamerika ist es Gang und Gäbe.“