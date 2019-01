Nightwash in der Katt: Volles Haus beim nächtlichen Waschgang

Wermelskirchen Die vier Stand-Up-Comedians Jan van Weyde, Thomas Steierer, Johnny Armstrong und Ill-Young Kim sorgten in der ausverkauften „Katt“ bei der Comedy-Show „Nightwash“ für beste Stimmung und vor Lachen schmerzende Bäuche.

Kim hingegen kam direkt mit Bier in der Hand auf die Bühne, um das Klischee zu widerlegen, dass Asiaten keinen Alkohol vertragen würden. „Das stimmt nicht, zwei Mon Cherie sind kein Problem.“ Kim machte so eine Art Ethno-Comedy mit asiatischem Einschlag. „James Wong - In süßsaurer Mission“, sei doch etwa ein perfekter Titel für einen Agenten-Film mit asiatischem 007. Oder wie er die Geschichte des Chinesen ausschmückte, der in Dülmen seinen Pass verloren hatte und versehentlich in einem Asylantenheim landete. „Geschichten mit Asiaten sind immer irgendwie peinlich.“ Herrlich auch, wie er eine Einkaufssituation in einem Kölner Hipster-Bekleidungsgeschäft schilderte, in dem nur Englisch gesprochen wurde: „Die machen hier auf Berlin – aber in der Hauptstadt hört man wenigstens: I have to look in the Lager.“ Steierer hatte den weiten Weg aus Bayern nach Wermelskirchen recht selbstbewusst gefunden: „Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vor allem für euch. Weil, wenn ich jetzt anfange, dann habt ihr es bald hinter euch.“ Mit stoischer Miene brachte er die dadaistischen Bonmots gleich im Dutzend: „Scheinselbständig. Als Geldfälscher“ etwa, oder: „Fahnenflucht. Alkoholiker auf Entzug“. Schön auch Sätze wie die eines Personalers beim Vorstellungsgespräch: „Gehalt? Dann geh halt!“ Sprachbarrieren waren hierbei übrigens kein Hindernis, was nun in erster Linie für Steierers nur seicht ausgeprägten bayerischen Dialekt sprach.