Korschenbroich NightWash kommt am 31. August nach Kleinenbroich. Marcel Mann als Moderator.

Am 31. August um 20 Uhr wird das Forum der Realschule in Kleinenbroich, Dionysiusstraße 11, zum Waschsalon. Denn von der beliebten NightWash-Sendung präsentieren TV-Stars und Newcomer Stand-up-Comedy. Karten gibt es bei Nina Nierwetberg (Telefon 02161 613 107, Michele Messmann (Telefon 613 212) oder per Email an: kultur@korschenbroich.de. 2016 kam NightWash erstmals nach Korschenbroich und fand große Resonanz. Die Show bietet die Chance, gleich vier Comedians live zu erleben. Nina Nierwetberg vom Kulturamt hat das Geheimnis nun gelüftet, wer diesmal auf der Bühne stehen wird.