Kunden füllen Lebensmittel in eigene Behälter ab : Unverpackt-Geschäft in Innenstadt geplant

Viele gefüllte Vorratsbehälter – in den „Unverpackt-Läden“ füllen die Kunden „lose“ Waren in mitgebrachte Behälter ab. Foto: Christian Kandzorra

Wermelskirchen Jochen Schmees möchte mit seiner Geschäftsidee, Artikel ohne Verpackung zu verkaufen, zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz beitragen. Der Kölner plant außerdem einen Umzug mit seiner Familie nach Wermelskirchen.

In den Weltmeeren treiben riesige Inseln aus Plastikmüll, und jeder trägt am Ende mit seinem Konsum dazu bei, dass immer mehr Verpackungen in den Umlauf kommen. Nicht kritisieren, sondern handeln, dachte sich Jochen Schmees, der seine Geschäftsidee in der Wermelskirchener Innenstadt verwirklichen möchte. Er plant, eine Art Krämerladen im neuen Gewand eröffnen, ein sogenanntes „Unverpackt“-Geschäft. Dort soll ein verpackungsfreies Einkaufen möglich sein.

„Seitdem wir ein Kind haben, machen wir uns Gedanken über die Zukunft der jungen Generation, über den Konsum und anfallenden Müll und vor allem über Nachhaltigkeit“, sagt der studierte Wirtschaftsinformatiker, der im Bereich E-Commerce arbeitet. Ihm erschien es naheliegend, den Weg zurück zu nicht verpackten Verbrauchsgütern zu gehen, wie es früher beim Krämer üblich war und es heutzutage wieder Einzelhändler bereits in Großstädten praktizieren etwa in Köln, Düsseldorf, Duisburg, Mönchengladbach. Solche Läden bieten „lose Waren“ an, die der Kunde selbst in seinen mitgebrachten Behältern oder Jutebeuteln abfüllt.

Info Einkaufen ohne Wegwerfverpackung Konzept Ein verpackungsfreier Laden ist ein Einzelhandelsgeschäft, das das gesamte Sortiment lose — also ohne Gebinde und somit verpackungs­frei — angeboten wird. Ziel ist es dadurch, Lebensmittel- und Verpackungsmüll zu vermeiden. Präsentation Wer einen Verpackungsfrei-Laden betritt, fühlt sich an die längst vergangenen Tage der Tante-Emma-Läden erinnert. Statt auf Regale mit einzelnen Produkten fällt der Blick auf „Bulk Bins“, Spender für die Abgabe loser Lebensmittel, Kisten mit losem Obst und Gemüse, große Kanister und Metallfässer mit Flüssig-Waren, Trockenprodukte in Glasgefäßen, leere Mehrwegbehälter bevorzugt aus Stoff, Edelstahl oder Glas. Mitbringen Je nach Produkt, das gekauft werden soll, können das Einkaufsnetze, Stoffbeutel, Gemüsenetze, Schraubgläser oder auch Plastikdosen und Papierbeutel sein. Vor dem Einkauf wird die Verpackung abgewogen, damit das Eigengewicht später an der Kasse nicht mitberechnet wird. Dann wird abgefüllt. (Quelle: https://www.smarticular.net/muellfrei-einkaufen-alle-unverpacktlaeden/)

„Nudeln, Reis, Getreidesorten, aber auch regionales Obst und Gemüse, außerdem Drogerieartikel wie Wasch- und Reiningungsmittel, Seifen und Shampoos“, skizziert der Unternehmer in spe das geplante Sortiment. Zutaten zum Selbermixen der Reinigungsmittel, Zahnbürsten aus Bambus und Seifen als Stück – auch für die Haare – passten ebenso in das Sortiment. „Die Zutaten für Reinigungsmittel sind eigentlich einfach: Natron, Soda und Zirtronensäure“, beschreibt er. Auch diese Bestandteile soll es in seinem Laden geben.

Seine Prämisse laute: weniger Chemie, weniger Plastik. Denkbar sei auch, dass das Unverpackt-Geschäft den Kunden Behälter im Pfandsystem zur Verfügung stellt. An der Kasse wird alles einzeln abgewogen und berechnet, selbstverständlich werde das Gewicht der Mehrwegverpackung vorher leer gewogen und der Anteil abgezogen.

Derzeit wohnt Jochen Schmees mit Ehefrau, eine gebürtige Wermelskirchenerin, und Kind noch in Köln. Doch die Familie erwägt einen Umzug nach Wermelskirchen, nicht zuletzt auch, um dem Kind ein anderes, besseres Umfeld fürs Aufwachsen zu bieten als die Millionenstadt Köln.

Die Geschäftsidee ist aber alles andere als ein Schnellschuss. Jochen Schmees startete zunächst ein anonyme Online-Umfrage, um das Interesse an dem Thema zu sondieren. „Ich habe mit rund 200 Antworten gerechnet.“ Er erhielt aber über 1500 Antworten, die meisten der Beteiligten stehen der Idee sehr positiv gegenüber, berichtet er.

Jetzt werde er einen Businessplan erstellen, Kontakte zu lokalen Lieferanten aufnehmen und ein Ladenlokal – circa 100 Quadratmeter werden benötigt – suchen. Obwohl er noch in Köln wohnt, hat er sich bereits über die Situation in Wermelskirchen informiert – angefangen bei Leerständen über Einzelhandelsstruktur mit spärlichem Lebensmittelangebot in der Innenstadt bis hin zum Stadtentwicklungskonzept.