Wermelskirchen Wegen vorsätzlich grob verkehrswidrigen Verhaltens musste sich ein 31-jähriger Mann vor dem Amtsgericht verantworten. Gemäß dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft soll er in einer Überholverbotszone ein Kraftfahrzeug riskant überholt haben.

Der Angeklagte war anwaltlich vertreten und machte zur Anklage keine Aussage. So blieb dem Gericht nichts anderes übrig, als ihn mittels Beweise zu überführen. Es hörte zunächst die Aussagen der beiden Polizeibeamten – Fahrer und Beifahrerin – an, die den Täter in seinem BMW 3er verfolgt hatten.

Obwohl die Polizeibeamtin mit dem BMW-Fahrer von Autofenster zu Autofenster gesprochen hatte, konnte sie den Angeklagten in der Verhandlung nicht eindeutig identifizieren. Sie hatte in ihrem Bericht ihn als braungebrannt und mit dunklem Kopfhaar beschrieben. Doch der Mann auf dem Anklagestuhl war mehr blass denn braun und trug schütteres, blondes Haar. „Die Augen könnten stimmen“, sagte sie.

Der Fahrer des Polizeiwagens hatte den Mann überhaupt nicht in Augenschein nehmen können. Auch eine weitere Fahrerin eines Autos, das der BMW halsbrecherisch überholt hatte, konnte den Angeklagten nicht identifizieren. In einem persönlichen Gespräch mit dem Polizeibeamten auf der Polizeiwache hatte der Angeklagte im Übrigen abgestritten, den BMW gefahren zu haben.

Er lebe in einer Wohngemeinschaft, hatte er gesagt. Jeder, der sich in der Wohnung aufhielt, habe seinen Autoschlüssel, der allen zugänglich war, nehmen und mit dem BMW losfahren können. Der Angeklagte konnte also in der Verhandlung nicht eindeutig als Täter identifiziert werden können. So blieb der Staatsanwältin nicht anderes übrig, als für ihn Freispruch zu fordern. Der Richter folgte ihrem Antrag und sprach den Angeklagten frei.