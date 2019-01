Haus Eifgen: Phil Seeboth Trio eröffnet erste Blues-Session des Jahres

Wermelskirchen Etwa 80 Musikfreunde waren ins Haus Eifgen gekommen, um sich sowohl am professionell als auch am als Hobby gespielten Bluesrock zu erfreuen.

Während es am Mittwochabend draußen eiskalt war, ging es im Haus Eifgen beim Konzert von Phil Seeboth mit fetzigem Southern Blues Rock heiß zur Sache. Und dies lebte vor allem von zwei Dingen: zum einen dem hervorragenden Zusammenspiel des Münsteraner Gitarristen mit dem Irokesenhaarschnitt mit seinen zwei Kollegen an Schlagzeug und Bass. Die beiden Musiker webten ihrem Chef nämlich ein enorm dichtes Rhythmuskleid, in dem der sich mit seinem vielschichtigen und warmen Gitarrensound nach Herzenslust austoben konnte. Und zum anderen war es das Feeling, das Seeboth in seinem ebenso virtuosen wie leidenschaftlichen Gitarrenspiel transportierte.

War der Blues an sich ja musikalisch eine durchaus recht simple Angelegenheit, konnte er alleine durch die ausgiebige Zugabe von Gefühl und Seele zum echten magischen Moment werden. Und davon gab es tatsächlich sogar einige zu hören, etwa in flotten Bluesrockern wie „Stop Messin‘ Around“ oder dem 60-Jahre-Klassiker „Why Does Love Have To Be So Sad“ von Derek & The Dominos, bei denen Blues-Gott Eric Clapton seinerzeit die sechs Saiten schrubbte. Oder auch in düsteren Chicago-Bluesern wie „I Play The Blues For You“, bei denen man sich in schummrige und verrauchte Jazz-Kneipen versetzt fühlte.