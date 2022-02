Wetterdienst warnt vor Orkantief „Zeynep“ : Stadt sperrt Friedhöfe wegen Unwetterlage

Was bringt das Orkantief „Zeynep“? Die Feuerwehr ist für mögliche EInsätze am Freitagnachmittag gerüstet. 2019 verwüstete der Sturm „Eberhard“ auf dem Stadtfriedhof bis zu 40 Gräber wund warf eine 180 Jhre alte Buche um. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Spielplätze und Parks im Stadtgebiet sollten nicht aufgesucht werden. Feuerwehr besetzt ab 14 Uhr den Meldekopf in der Rettungs- und Feuerwache.

Von den Ausläufern des Orkantief „Ylenia“ blieb das Stadtgebiet von Wermelskirchen weitestgehend verschont. Die Feuerwehr musste lediglich zu zehn kleineren Einsätzen ausrücken. Nun folgt mit das nächste Orkantief „Zeynep“. Wetterwarnungen gibt es inzwischen über die Nina-App, und auch der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen herausgegeben, die im Rheinisch-Bergischen Kreis vom heutigen Freitag, 18. Februar, von 16 bis 20 Uhr gilt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. „Wir sind auf den neuen Sturm gut vorbereitet“, sagt Feuerwehrchef Holger Stubenrauch. Schon ab 14 Uhr ist der Meldekopf besetzt, wenn sich erste Vorboten des Sturms ankündigen könnten. Ausläufer könnten das Stadtgebiet treffen.

Am Nachmittag nimmt der Wind weiter zu und erreicht kurzzeitig beim Durchgang einer Kaltfront Böen zwischen 90 und 110 Stundenkilometer, stellenweise sind auch Orkanböen um 120 Stundenkilometer aus westlichen Richtungen nicht ausgeschlossen, so der Deutsche Wetterdienst in seiner Warnmeldung. Am Abend zieht das Starkwindfeld ostwärts weiter und der Wind lässt deutlich nach.

Die Stadtverwaltung reagiert auf „Zeynep“: Ab dem Freitagnachmittag sind alle Friedhöfe in der Stadt bis zum Montag, 21. Februar, gesperrt. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme von uns, weil wir am Wochenende nicht alle Friedhöfe kontrollieren können, sondern erst am Montag prüfen können, ob möglicherweise noch Gefahr durch herabstürzende Äste besteht“, sagt Tiefbauamtsleiter Harald Drescher.

Außerdem weist er darauf hin, dass während des Sturms am Freitag und auch am Wochenende die Spielplätze in der Stadt, die von Bäumen umrahmt sind, nicht aufgesucht werden sollten. Auch ein Besuch in den Parkanlagen wie dem Stadtpark, den Hüppanlagen oder dem Dorfpark in Dabringhausen sollten während der Unwetterwarnung unbedingt vermieden werden. „Die Gefahr, dass bei den Baumbeständen durch den Wind Äste herunterfallen, ist einfach zu groß.“