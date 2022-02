Sturmschäden in Remscheid : Orkantief Zeynep: Baum stürzt auf Stromleitung, Unfall durch Fichte auf der Autobahn 1

Remscheid In zwei Wellen zog „Zeynep“ am Freitag über Remscheid. Die zweite Welle ab dem frühen Abend war die heftigere. Es gab zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr, aber keine Verletzten.

In zwei Wellen ist das Orkantief Zeyneo mit teils schweren Sturmböen am Freitag über Remscheid gezogen. Wie Josef Köster von der Feuerwehr Remscheid mitteilt, kam es am Nachmittag in der ersten Welle gegen 15.20 Uhr zu ersten Schadensmeldungen. Lose Gerüstteile, abgebrochene Äste, umgestürzte Bäume, Plakatwände und Bauzäune führten zu 15 Feuerwehreinsätzen. Gegen 18.00 Uhr dann hinterließ die zweite Welle deutlich mehr Schäden. Mehrere Bäume stürzten um und blockierten Straßen und Schienen. An Häusern wurden Dächer beschädigt. Dacheindeckungen wie Dachpfannen hatten sich gelöst und stürzen in Verkehrsbereiche. Im Jägerwald stürzte ein Baum auf eine Stromleitung und führte zu einem Kurzschluss mit Folgebrand am Mast. Auf der Autobahn A1 fuhren zwei LKW in die Spitze einer umgestürzten Fichte, welche in die Fahrbahn ragte. In Büchen stürze ein Baum auf die Bahnschienen und führte zu einer Streckensperrung der Bahn. In der Arnoldstraße lösten sich große Teile der Dacheindeckung bei einem Flachdach eines Mehrfamilienhauses. Neben der Berufsfeuerwehr waren alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Am Abend habe sich die Witterungslage jedoch relativ schnell, beruhigt, so dass gegen 21 Uhr die unwetterbedingten Einsätze abgeschlossen werden konnten.