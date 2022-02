Verein in Wermelskirchen : DLRG bildet neue Strömungsretter aus

Wermelskirchen Der DLRG-Bezirk Rheinisch-Bergischer Kreis mit Sitz in Wermelskirchen hat zwölf neue Strömungsretter der Stufe 1 ausgebildet. Der praktische Teil dieses Lehrgangs fand an zwei Wochenenden im Februar statt, berichtet Sprecherin Lara Laumann.

Die Strömungsretter sind eine wichtige Einheit der DLRG. Besonders bei Hochwasserlagen, wie es im Juli 2021 der Fall war, werden diese Einsatzkräfte mit ihrer speziellen Ausbildung benötigt. Denn: Wichtiges Element des Lehrganges war das Schwimmen in der Strömung. Die zuvor online erarbeiteten theoretischen Inhalte wurden in der Wupper bei Leichlingen und auf der Kanustrecke in Hagen praktisch umgesetzt. Sprünge ins Wasser, das Werfen des Wurfsackes, Sicherung eines Kameraden und das sichere Durchschwimmen der Strömung wurden kontinuierlich geübt. Trotz kaltem Wetter und ebenso kaltem Wasser hatten die Teilnehmenden viel Spaß bei den verschiedenen Übungseinheiten, berichtet Laumann. Auch die Seiltechnik kam nicht zu kurz: So wurden am Fühlinger See in Köln verschiedene Abseilstellen aufgebaut und Rettungsszenarien eingeübt. Der Lehrgang fand seinen Abschluss im Rahmen einer Raftingfahrt auf dem Rhein, denn „auch der Umgang mit einem Raft muss gelernt sein“, so die DLRG-Sprecherin. Unterstützt wurden die Lehrgangsteilnehmer von einem Ausbilder- und Logistikteam, die alle ehrenamtlich tätig sind.