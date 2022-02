Feuerwehr-Bilanz für Korschenbroich : 42 Einsätze wegen Sturm Zeynep

Korschenbroich Sturmtief Zeynep hat am Wochenende auch in Korschenbroich die Feuerwehr beschäftigt. Die Feuerwehr verzeichnete bis Samstagnachmittag insgesamt 42 sturmbedingte Einsätze im Stadtgebiet, wie Feuerwehr-Chef Frank Baum mitteilte.

(RP) Verletzte gab es dabei aber zum Glück nicht. In der Mehrzahl der Fälle handelte es sich um umgestürzte Bäume, sowie Bäume die umzustürzen drohten und Straßen blockierten. Vereinzelt kam es auch zu Schäden an Dächern. An der Straße Rhedung musste der Gehweg teilweise durch den städtischen Bauhof abgesperrt werden, da Dachziegel herunterzufallen drohten. Am späten Freitagabend waren zunächst alle Einsätze abgearbeitet, am Samstagmorgen allerdings liefen weitere Notrufe ein, so dass die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr wieder in Gang gesetzt wurden. Bis 13.30 Uhr gab es 16 weitere Sturmeinsätze für die Feuerwehr. Hinzu kam ein Einsatz, bei dem Rettungskräfte über die Drehleiter unterstützt wurden, wie die Feuerwehr mitteilte. Im Laufe des Vormittages waren alle Feuerwehreinheiten der Stadt Korschenbroich im Einsatz. Weiterhin waren auch die in Bereitschaft versetzten Fachämter der Stadtverwaltung involviert.