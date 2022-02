Kabarett in der Wermelskirchen : Jürgen Becker – rhetorisches Dauerfeuer mit bösem Biss

Jürgen Becker tourt im Moment mit seinem Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ durch die Lande. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Kabarettist Jürgen Becker tat am Mittwochabend in der Katt das, was er am besten kann: Lustvoll über Gott und die Welt lästern. Das Publikum war begeistert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Zum Dschingderassabumm von Angela Merkels Zapfenstreich spazierte Jürgen Becker, der kabarettistische Brauchtumspfleger aus Köln, am Mittwochabend auf die Bühne der famos gut besuchten Kattwinkelschen Fabrik und hatte hörbar Freude am lustvollen „Schwaden“ über das Leben, die Zukunft und, natürlich, den Menschen an sich. Sein aktuelles Programm hieß „Die Ursache liegt in der Zukunft“. Ein potenziell schwieriges Thema, da es dem Deutschen grundsätzlich unangenehm sei, wenn er nicht Bescheid wisse. „Was dazu führt, dass wir in Deutschland mehr Lebensversicherungen als Einwohner haben.“ Oder zu vollkommen absurdem Versicherungsschutz. „Wenn der Bräutigam am Altar ‚Nein‘ sagt, dann kommt der Herr Kaiser mit der Versicherung für den Ausfall der Hochzeit.“

Zukunft – das konnte nicht ohne das Thema Digitalisierung abgehen. Dabei werde die Zukunft der Welt bereits in den Labors Chinas entschieden. „Wenn die die 5G-Netze für Deutschland bauen, das geht doch nicht. Dann wissen die doch darüber Bescheid, was Olaf Scholz vorhat – dabei weiß er das doch selbst noch nicht.“

Politik sei eine Sache, die heutzutage nicht mehr sehr viel Sicherheit biete. „16 Jahre Adenauer und CDU, 13 Jahre Brandt und Schmidt und SPD und zuletzt 16 Jahre Merkel – mit SPD-Inhalten. Die Volksparteien sind jetzt aber weg.“ Ein Stück weit also ein „früher war alles besser“? Durchaus. Nicht nur politisch, auch gesellschaftlich. Etwa in Sachen Beziehungen. „Früher hat man sich für 20 Euro den Anderen beim ersten Treffen schöngesoffen – und dann war man zusammen. Einige nicken hier im Publikum.“ Heute dagegen investiert man im Schnitt 350 Euro, um sich bei Parship einen Partner zu suchen, der einem exakt entspricht. „Aber will man das?“

Dabei war Becker keineswegs ein rückwärtsgewandter Träumer. Er legte aber den Finger in die Wunden, die aktuell offenliegen. Etwa das Gesundheitssystem. „Es ist doch nicht nachvollziehbar, warum eines der reichsten Länder der Welt hier ein Zwei-Klassen-System hat.“ Warum müsse ein Gesundheitssystem denn überhaupt Profit abwerfen? „Wenn man krank ist, will man doch nur einen Arzt, der einem zuhört – und hilft.“ Da die Ärzte aber bei Kassenpatienten ab dem zweiten Besuch im Quartal nichts mehr verdienten, gebe es völlig sinnfreie IGEL-Leistungen, wie die rektale Ozon-Therapie. „Völlig sinnlos, aber wenn Sie noch 100 Euro drauflegen, bläst der Arzt noch Zucker hinterher…“