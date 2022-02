Theater in Wermelskirchen : Humorvolles Solostück rund um die Leihmutterschaft

Schauspielerin Gilla Cremer brillierte in ihren Rollen. Foto: Kulturverein Wermelskirchen

Wermelskirchen Schauspielerin Gilla Cremer begeisterte im Film-Eck in „Das Wunschkind“ als nicht mehr ganz junge Mutter wider Willen. Es entspann sich aus einer kuriosen Ausgangssituation ein abwechslungsreicher Theaterabend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Gilla Cremer ist für die Theater-Fans im Film-Eck keine gänzlich Unbekannte. Die Schauspielerin und Drehbuchautorin war bereits mit ihrer Hildegard-Knef-Story im ehrwürdigen Kinosaal zu Gast. Am Donnerstagabend war sie erneut in der Stadt, diesmal mit einem humorvollen Solostück über eine werdende Mutter wider Willen. Dabei ging es doch um „Das Wunschkind“, so der Titel des von Gilla Cremer und Max Eipp verfassten Stücks, in dem es neben der Frage, wann eine Schwangerschaft zum richtigen Zeitpunkt kommt, auch um ein Zukunftsthema ging, das indes hemmungslos überzogen bearbeitet wurde: künstliche Befruchtung.

Dabei durfte man sich aber nicht das klassische Reagenzglas vorstellen. Vielmehr war die Werbeagentin Margot Varrel bereits schwanger – von ihrem Chef und Liebhaber Charly. Ehe sie diesem die freudige Nachricht allerdings mitteilen konnte, sagte der ihr, dass ihr eine wichtige Rolle im Aufbau der neuen Agentur in Mailand zukommen sollte. Was tun – mit dem Wunschkind im falschen, dem eigenen, Bauch? Natürlich das naheliegendste: eine Leihmutter für das bereits befruchtete Ei in ihrem Körper suchen. Und die war in Person der spanischen Putzfrau Franziska, selbst schon mehrfache Mutter, auch schnell gefunden. Für „einen Haufen Geld“ wurde der Bauch der Putzfrau gemietet.

Abgesehen davon, dass man sich durchaus vorstellen konnte, dass eine solche Form der Leihmutterschaft irgendwann möglich sein könnte, entspann sich aus dieser kuriosen Ausgangssituation ein abwechslungsreicher Theaterabend. Das moralisch und ethisch Fragwürdige spielte eine eher kleinere Rolle. Dass das so gut funktionierte, war Gilla Cremer zu verdanken. Denn die Schauspielerin lebte ihre unterschiedlichen Rollen – die der Werbeagentin, die der Leihmutter oder die des Vaters in spe – nicht nur mit sichtlicher Freude am Spiel sondern auch mit jeder Menge Kreativität und Wandlungsfähigkeit aus. Kurios war dann die Wendung, als Margot Varrel wegen der Tschernobyl-Katastrophe von Mailand nach Frankfurt zurückeilte, um sich um Franziska zu kümmern, die sich mit „Becquerel und Strahlenkrankheit“ offensichtlich nicht auszukennen schien, nur um dann festzustellen, dass die Leihmutter sich zwischenzeitlich „entmuttert“ hatte.

Es sei ihr „zu aufwändig“ gewesen, daher habe sie den Embryo in der Klinik des Professors, der sich schon um die erste Schwangerschaftsvertretung gekümmert hatte, eisgekühlt zwischengelagert. Ab dann war es beim Drehbuchschreiben bei Gilla Cremer und Max Eipp offensichtlich richtig schön rundgegangen, denn ein absurder Einfall folgte auf den nächsten – zwar nie in Schenkelklopfermanier, dafür aber subtil, hintergründig und mit leisem Humor.